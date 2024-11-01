شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى للدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم، الجمعة، لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 7 ليتوج المارد الأحمر ببطولة كأس السوبر المصري، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

من جهته طالب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اللاعبين بإغلاق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد، والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك أمام البنك الاهلى فى الدوري المصري

مباراه الزمالك والبنك الأهلي تقام فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بالجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.