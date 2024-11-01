شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود إسلام محارب أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق طلائع الجيش ، بقيادة عبد الحميد بسيونى ، جهود لاعبه اسلام محارب فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف.

وتعرض إسلام محارب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الأخير بهدفين دون رد بالجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير هم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.