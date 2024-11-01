شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد خلال دورة انتخابية جديدة، بالجمعية العمومية المقرر لها 13 ديسمبر المقبل.

وفتح اتحاد تنس الطاولة باب الترشح اليوم على ان يستمر لمدة اسبوع ويتك غلق الترشح يوم 7 نوفمبر.

كان تامر وفقى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق أعلن ترشحه على رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المقبلة.



معتز عاشور

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور اعتماد ميزانية الاتحاد المنتهية في 30/ 6/ 2024 والتي من المقرر أن تُعرض على الجمعية العمومية والتي تقرر إقامتها يوم 13/ 12 /2024.

وكانت قد أقيمت فعاليات الانتخابات الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة للدورة المقبلة من 2024 وحتى 2028 وذلك على هامش البطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخرا في إثيوبيا.

وشهدت الانتخابات حصول معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري على منصب نائب الرئيس لشؤون الإدارة، وذلك بعد حصوله على 80% من الأصوات.

وحصل عاشور على أعلى الأصوات من بين كل المرشحين بواقع 32 صوتًا في الانتخابات متفوقًا على الجزائري شريف دركاوي عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولى للعبة الذي حصل على 8 أصوات فقط ليفوز عاشور بنتيجة 80% مقابل 20%.