شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات سلة الأهلي مع هيئة الموانئ الكيني بنصف نهائي تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلى فريق هيئة الموانئ الكيني، اليوم الجمعة، في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة فى نصف نهائي تصفيات بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام فى تنزانيا.

‏‎وحرص طارق خيري، المدير الفني للأهلى، على الاجتماع مع اللاعبات مساء أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة الفوز والتأهل إلي النهائي.

وكان فريق سيدات السلة الأهلي قد فاز على فيجانا التنزاني بنتيجة بنتيجة 100-47، في ربع نهائي التصفيات.

يذكر أن فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي عقب الفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات، حيث فاز في المباراة الأولي على نظيرة فيجانا التنزاني بنتيجة 145-52 وفي الجولة الثانية فاز على سيسترز البوروندي بنتيجة 134-35، وفي المباراة الأخيرة للمجموعات فاز على فريق جي كي إل الأوغندي بنتيجة 100-61 ليتصدر الفريق ترتيب المجموعة عقب الفوز في جميع المباريات.



وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي كلا من دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.