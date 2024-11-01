شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم محمد الأمين ، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد ، بأوراق ترشحه فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد المحدد لها 13 ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد لأربع سنوات مقبلة .

وفتح باب الترشح اليوم ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر.

وتقام الانتخابات مفتوحة وليست بقوائم مغلقة على الرئيس والنائب وأمين الصندوق و6 أعضاء من بينهم سيدة.