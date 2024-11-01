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محمد الأمين يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات اتحاد اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:27 م

تقدم محمد الأمين ، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد ، بأوراق ترشحه فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد المحدد لها 13 ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد لأربع سنوات مقبلة .

وفتح باب الترشح اليوم ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر.

وتقام الانتخابات مفتوحة وليست بقوائم مغلقة على الرئيس والنائب وأمين الصندوق و6 أعضاء من بينهم سيدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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