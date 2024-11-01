شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يواجه طلائع الجيش فى دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة فى الرابعة عصرا على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الفريق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة عروضه المميزة في البطولة.

تمثل المباراة أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين فى الأهلى في ظل البحث عن تحقيق الفوز واستمرار العروض القوية للفريق.

ومن المقرر أن يواجه فريق 16 سنة مرتبط بالأهلى نظيره ألعاب طلائع الجيش فى الثانية ظهرا على صالة برج العرب الفرعية بالإسكندرية.

وكان رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على ألعاب دمنهور بنتيجة 91-57 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.