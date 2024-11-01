شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2008 يخوض مباراة ودية قبل السفر للمغرب للمشاركة فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد الكاس ، المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008، خوض مباراة ودية قبل السفر إلى المغرب وتحديدا يوم 3 نوفمبر الجارى، استعدادا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

واختار أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008، 24 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة ، استعداد للتصفيات المؤهلة لـ بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التى تقام فى نوفمبر الجارى.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب فى الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجارى.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

ويلتقى منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.