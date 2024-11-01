شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار مكافآت الأهلي من البطولات فى 2024.. والخزينة تنتظر المزيد والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادي الأهلي ، على مدار الأشهر الماضية ومنذ بداية عام 2024، فى إنعاش خزائنه بملايين الدولارات نتيجة التتويج بأكثر من بطولة محلية وقارية وعالمية.

وحصد الأهلي مليونين و500 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية التى أُقيمت في السعودية، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

كما حصد الأهلي مليون دولار بعد الفوز بكأس مصر على حساب الزمالك فى المباراة التي جمعتهما بالسعودية، وتم تقسيم المليون دولار كالتالي: 100 ألف دولار نظير المشاركة، و 350 ألف دولار بعد الفوز باللقب، و500 ألف دولار إضافية، بجانب 50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة (والتي توّج بها إمام عاشور).

وفاز الأهلي بـ 4 ملايين دولار بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، قبل أن يحصد النادي 250 ألف دولار مكافأة فضية السوبر الأفريقي والذي خسره مؤخراً أمام الزمالك بالسعودية، ثم نال 250 ألف دولار مكافآة الفوز بالسوبر المصري مؤخراً أمام الزمالك بالإمارات، وأخيراً حصد الأهلي مليوني دولار بعد الفوز على العين الإماراتي في كأس إنتر كونتننتال (بطل الثلاث قارات آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي).

وبذلك تصل القيمة الإجمالية التي حصدها الأهلي العام الجاري بـ"الدولار" نتيجة الفوز ببطولات إلى 10 ملايين دولار، بخلاف المكافآت التي حصدها بالجنيه المصري نتيجة الفوز بالدوري، بجانب الدولارات التي حصدها من بيع بعض اللاعبين، وتحديداً إعارة المالي آليو ديانج إلى الخلود السعودي، وأحمد عبد القادر إلى قطر القطري مقابل مليون دولار، بواقع 500 ألف لكل لاعب خلال فترة الإعارة وهي موسم.

ومازال الأهلي قادراً على زيادة رصيده من الدولارات حال الفوز في مواجهة 14 ديسمبر المقبل أمام الفائز من مواجهة باتشيكو المكسيكي وبطل ليبرتادوس في كأس إنتر كونتننتال ، ثم مواجهة ريال مدريد في نهائي انتر كونتننتال.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل، من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة أن الاتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غدا، السبت، باستاد السلام.