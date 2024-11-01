شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات بطولة كأس العالم لكرة السرعة اليوم باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم منافسات بطولة كأس العالم كبار وناشئين لكرة السرعة، اليوم، الجمعة، والتي تستضيفها أرض الكنانة مصر بداية من أمس الخميس بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتعتبر هذه النسخة من البطولة الـ35 وذلك بمشاركة أكثر من 13 دولة، على رأسها مصر وتونس وليبيا والمغرب والسعودية والعراق والكويت وفرنسا والهند وبولندا وألمانيا وفلسطين، وبأكثر من 140 لاعبا ولاعبة.

ويدخل المنتخب المصرى البطولة بالعلامة الكاملة فى الألقاب العالمية بالمنافسات، كما يأمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة علي جمعة المدير الفني ورضوى الشرقاوي المدرب العام وأسماء عبد العال مدرب وأحمد المجبري مدرب وإداري المنتخب سارة نشات، استمرار التفوق المصرى، خاصة أننا نمتلك كل عوامل النجاح.

من جانبه أكد النائب احمد الخطيب ، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، أن المنتخب المصري يسعى لتحقيق اللقب، مشيرا أن اللعبة تحظى بدعم ورعايه الدوله المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لم يبخل بأي دعم سواء مادي أو معنوي لاستضافه تلك البطولات التي تعكس اهتمام الدوله بكافه الرياضيات.

كما وجه الخطيب الشكر للجمعية العمومية لكرة السرعة بعد تجديد الثقة فيه ومجلس ادارته للحصول على فترة أخرى لاستكمال الانجازات التي حدثت الفترة الماضية

يذكر أن انتخابات اتحاد كرة السرعة حسمت للنائب احمد الخطيب ومجلسه بالتزكية حيث فاز كلا من اللواء سامح محمود كنائب للرئيس والمهندس طه فتحى امين صندوق والاعضاء محمد حسين حنان السيد وشريف يسرى واحمد سالم وعماد ابراهيم وهشام محمد