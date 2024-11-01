شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكمات مباريات اليوم فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد فاروق، أسماء حكمات مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية .

اتحاد بسيون والأهلي

رحمة يوسف حكمة ساحة، ويعاونها كل من نهلة علي مساعد أول وميادة عادل مساعد ثاني وإسراء حمودة حكما رابعا.

الزمالك و المصري

أسماء نصار حكمة ساحة، ويعاونها كل من آمال حسن مساعد أول وسارة علاء مساعد ثاني وندي عبدربه حكما رابعا.

الجونة ️وتوت عنخ آمون

مروة المغربي حكمة للساحة، ويعاونها كل من حبيبة خالد مساعد أول والشيماء سمير مساعد ثاني.

الاتحاد والطيران

نورا سمير حكمة للساحة، ويعاونها كل من همسة الحناوي مساعد اول وصفاء المنسي مساعد ثاني.