شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم، الجمعة، بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية 2024، والتي تستضيفها مصر بالميادين الأوليمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتستمر منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية "فيتاسك"، أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

يشارك في البطولة 300 رامٍ ورامية من 19 دولة هى "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، ومصر الدولة المستضيفة.

وتشهد الفعاليات حضور رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ FITASC ، السيد جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية والسيد اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري للرماية، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.

جدير بالذكر أن بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024.