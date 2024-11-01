شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرى فى الجولة الخامسة بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك، تحت قيادة عادل حسين، مع نظيره المصري، فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، فى الجولة الخامسة من البطولة والتي تقام على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وكان الزمالك خسر الجولة الأولى أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، وفاز على زد بالجولة الثانية بثلاثة أهداف دون رد، وفى الجولة الرابعة فاز على المقاولون بهدفين نظيفين، وفيما يخص الجولة الثالثة فشهدت انسحاب مركز شباب الأميرية منافس الزمالك في اللقاء من البطولة.

وكان دورى الكرة النسائية شهد فترة توقف في الفترة من 21 حتى 29 أكتوبر الجاري بسبب الأجندة الدولية.