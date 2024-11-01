شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن الزمالك أمام البنك الأهلى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم أولى مباريات نادى الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، حيث يلتقى مع البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دورى nile .

ويغيب عن الزمالك أمام البنك الأهلى كل من: "محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية، ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لعدم مشاركتهما في التدريبات بشكل كامل، ومحمد عاطف ومهاب ياسر وسيف فاروق جعفر وسامسون أكينولا لأسباب فنية، وسيدي نداي".

ونجح الزمالك في عقد 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية وهى كل من عمر فرج، محمود بنتايك، جيفرسون كوستا، محمد حمدى، كونراد ميشالاك، سيدى ندياى.

وفي المقابل تعاقد البنك الأهلى مع 8 صفقات هى أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، عبدالعزيز البلعوطي، مصطفى طارق مصطفى، سيد عبد الله، هشام صلاح، مصطفى عبد الرحيم، وخالد عبد الشافي.