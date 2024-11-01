شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه اتحاد بسيون اليوم فى خامس جولات دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي مع نادي اتحاد بسيون في الثانية والنصف عصر اليوم، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز للسيدات. ويسعى الأهلى، بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني، لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس في المسابقة.

ونجح الأهلي في الفوز بالمباريات الأربعة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وعلى وادي دجلة بهدف دون رد، وبالنتيجة نفسها على مودرن سبورت في الجولة الثالثة بالدوري.

وحقق النادي الأهلي الفوز فى الجولة الماضية على نادي المعادي واليخت برباعية نظيفة، فيما خسر فريق اتحاد بسيون من الطيران بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريين، وروض حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهدير أحمد للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.