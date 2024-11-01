جوميز يفضل الدفع بـ عمر فرج لقيادة هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بالفلسطينى عمر فرج لقيادة هجوم الفريق فى مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم.

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.

وشهد المران الختامى للزمالك اعتماد جوزيه جوميز على عمر فرج فى قيادة الهجوم، ليصبح هو اللاعب الأقرب لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى لقاء اليوم أمام البنك الأهلى، خاصة أن جوميز يرغب فى منح اللاعب ثقة المشاركة مع الزمالك للاعتماد عليه فى المواجهات المقبلة.

وطالب جوميز عمر فرج بضرورة التركيز الفترة المقبلة، حتى يكون في أتم الجاهزية الفنية في الوقت الذي يحصل فيه على الفرصة، حيث وعد اللاعب مدربه ببذل قصارى جهده في التدريبات الجماعية لإثبات جدارته بارتداء القميص الأبيض.