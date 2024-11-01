شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عماد متعب يسجل أول "هاتريك" بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نجح عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى تسجيل أول هاتريك مع المارد الأحمر فى مثل هذا اليوم الأول من نوفمبر عام 2014، لينقذ الأهلى من فخ ألعاب دمنهور الذى أوصل المباراة لنتيجة 2-2، ثم جاء متعب وفك شفرة ضيوف الشياطين الحمر وحقق الفوز لفريقه 4-2.



وفى 22 ديسمبر 2016 سجل عماد متعب الهاتريك الثانى والأخير له مع الأهلى وكان فى كأس مصر، حينما سجل ثلاثة أهداف فى شباك الألومنيوم فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بستة أهداف دون رد بدور الـ 32 للبطولة.

وسجل فى المقابل عماد متعب، من قبل، 4 أهداف مع المنتخب الوطنى الأول، فى شباك السودان سنة 2007، وقدم واحدة من أفضل مبارياته.

كما سجل عماد متعب هاتريك مع المنتخب الوطنى الأول فى شباك نظيره المنتخب الأنجولي في مباراة ودية عام 2008.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر 3 مرات، سجل خلالها 19 هدفا فى 24 مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى 7 مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى 320 مباراة، سجل خلالها 126 هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".