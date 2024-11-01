مفاجآة من جوميز بالتشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، على البولندي ميشالاك كونراد بدلا من مصطفى شلبي، رغم الانتقادات التي تعرض لها البولندي بعد المباراة السابقة، في نهائي السوبر المصري.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالآتي:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

خط الوسط، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم، ميشالاك، سيف الدين الجزيري، أحمد السيد زيزو

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