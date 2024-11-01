شاهد على خسارة القمة بخماسية.. تعرف على حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة.

ويدير محمد عادل المباراة تحكيميا، ويعاونه كلا هاني عبدالفتاح مساعد أول وخالد حسين مساعد ثاني، ومحمد العتباني حكما رابعا ومحمد سلامة على تقنية الفيديو وأسامة محمد مساعد لتقنية الفيديو.

وأدار محمد عادل 27 مباراة للزمالك، فاز الأبيض في 14 لقاء وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات، وأشهر عادل 49 بطاقة صفراء للزمالك، وبطاقة حمراء مباشرة وحيدة وبطاقتين حمراوتين بعد الإنذار.

وكانت من أشهر المباريات التي أدارها محمد عادل للزمالك، مباراة الأهلي في الدوري المصري 2021-22، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

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