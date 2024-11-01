شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت الزمالك والبنك الأهلي قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية، في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.

التقى الزمالك والبنك الأهلى في 9 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 6 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

وانتهت أول مباراة جمعت الزمالك والبنك الأهلى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح الأبيض، فيما انتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.