شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يتسلح بصفقات البنك الجديدة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يتسلح البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفنى بصفقاته الجديدة أمام الزمالك فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم، بالجولة الأولى من بطولة الدورى، والتى تقام استاد السلام فى الثامنة مساء.

ونجح البنك الأهلى فى إبرام عدة صفقات خلال الانتقالات الصيفية حيث تعاقد مع 8 لاعبين هم: أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، عبدالعزيز البلعوطى، مصطفى طارق مصطفى، سيد عبد الله، هشام صلاح، مصطفى عبدالرحيم، خالد عبد الشافى.

وأكد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى في تصريحات صحفية أن جميع صفقات الفريق من اختياره،مؤكداً أن لديه طموح كبير في الموسم الجاري مع الفريق خاصة أن الإدارة لم تبخل عليه ووفرت له كل الإمكانيات متمنياً التوفيق في المباريات فقط.

ومن المتوقع أن يبدأ طارق مصطفي اللقاء بمزيج من الحرس القديم والصفقات الجديدة ليكون التشكيل الأقرب لمواجهة الزمالك كالتالي:حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: هشام صلاح، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد هلال، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، ياو أنور.