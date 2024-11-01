شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك أولى مبارياته في بطولة الدورى المصرى، والمقرر لها أمام البنك الاهلى ، بعد أيام من ضياع لقب السوبر المحلى الذى أقيم بالإمارات.

موعد مباراة الزمالك و البنك الأهلى

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ويتم نقلها على قنوات أون تايم سبورتس، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، في الدفاع، بينما يعتمد في خط الوسط عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، على أن يكون في خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء