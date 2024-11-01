الامارات | حمد الشيخ: العروبة سيتعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة والحكم الدولي السابق، حمد الشيخ، أن فريقه سيحظى بتدعيم صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز طموح البقاء في الدوري، مبيناً أن الإضافات ستكون نوعية.

وذكر الشيخ أن فريق العروبة سيستثمر الفوز الأول الذي حققه في الدوري والذي جاء على حساب بني ياس في الجولة السادسة لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الطموح، مبيناً أن الفريق كان بحاجة ماسة إلى تحقيق أول انتصار له.

وقال حمد الشيخ لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بالتفاؤل بقدرة فريق العروبة على البقاء في الموسم الحالي للدوري، وعدم الهبوط إلى دوري (الهواة)، خصوصاً أن الفريق قدم مستويات فنية طيبة في أغلب المباريات باستثناء مباراتي النصر وشباب الأهلي، وكان يخسر بصعوبة في المباريات الأخرى، لذلك يمكننا التأكيد أن الفوز الأول أسهم برفع المعنويات داخل صفوف الفريق».

وتابع: «طموحنا ضمان البقاء قبل الدخول في الجولات الأخيرة من الدوري، لكي نبتعد عن ضغط الجولات الختامية، والجهاز الفني واللاعبون حريصون على ذلك».

وأضاف: الفريق كان بإمكانه تحقيق النتائج الإيجابية بشكل مبكر من دون الانتظار طويلاً، لولا تعرض عدد من اللاعبين المهمين للإصابات، وأبرزهم حميد عبدالله وجمال عبدالله، بجانب تأخر شفاء الحارس الأساسي عبدالله يوسف، ونتطلع إلى استثمار تعافي جميع اللاعبين في حصد مزيد من النقاط في المباريات المقبلة.

وأوضح: «رؤية الجهاز الفني أن لكل مباراة تكتيكها الخاص، ونطمح إلى نيل النقاط من كل مباراة يلعبها الفريق سواء كان أمام الفرق التي تنافسنا مباشرة على البقاء أو أمام أي فريق آخر».