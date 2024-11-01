شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الجولف والان مع تفاصيل الخبر

يغلق اليوم اتحاد الجولف، باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى، حيث تم فتح باب الترشح السبت الماضى.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الجولف حضور 3 هيئات رياضية لهم حق التصويت والانتخاب.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

وتقام انتخابات الاتحادات كالتالى..

اتحاد الرماية 6 نوفمبر ، اتحاد الفروسية 7 نوفمبر، اتحاد العاب القوى 8 نوفمبر ، اتحاد الجمباز 12 نوفمبر وفاز فيها إيهاب امين وقائمته بالتزكية لعدم تقدم مرشحين أمامهم ، اتحاد السباحة، والسلة 15 نوفمبر، اتحاد الكاراتيه، والهوكى 16 نوفمبر، اتحاد رفع الاثقال، والجودو 22 نوفمبر، التايكوندو، والترايثلون 23 نوفمبر ، الجولف 27 نوفمبر، الريشة الطائرة، والتجديف 29 نوفمبر، التنس ،والملاكمة، والكانوى والكياك ، والمصارعة 30 نوفمبر.

وفى شهر ديسمبر تقام انتخابات كلا من : اتحاد الاسكواش 1 ديسمبر ، كرة القدم، والطائرة، والرجبى والسلاح 6 ديسمبر، الدراجات 7 ديسمبر، الشراع، و الطاولة، واليد 13 ديسمبر، بينما اتحاد القوس والسهم ، والخماسى الحديث يوم 14 ديسمبر.