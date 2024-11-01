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غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الجولف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 02:30 ص

يغلق اليوم اتحاد الجولف، باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى، حيث تم فتح باب الترشح السبت الماضى.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الجولف حضور 3 هيئات رياضية لهم حق التصويت والانتخاب.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات المختلفة.

وتقام انتخابات الاتحادات كالتالى..

اتحاد الرماية 6 نوفمبر ، اتحاد الفروسية  7 نوفمبر، اتحاد العاب القوى 8 نوفمبر ، اتحاد الجمباز 12 نوفمبر وفاز فيها إيهاب امين وقائمته بالتزكية لعدم تقدم مرشحين أمامهم ، اتحاد السباحة، والسلة  15 نوفمبر، اتحاد الكاراتيه، والهوكى 16 نوفمبر، اتحاد رفع الاثقال، والجودو 22 نوفمبر، التايكوندو، والترايثلون 23 نوفمبر ، الجولف 27 نوفمبر، الريشة الطائرة، والتجديف 29 نوفمبر، التنس ،والملاكمة، والكانوى والكياك ، والمصارعة 30 نوفمبر.

وفى شهر ديسمبر تقام انتخابات كلا من : اتحاد الاسكواش 1 ديسمبر ، كرة القدم، والطائرة، والرجبى والسلاح  6 ديسمبر، الدراجات 7 ديسمبر، الشراع،  و الطاولة، واليد 13 ديسمبر، بينما اتحاد القوس والسهم ، والخماسى الحديث يوم 14 ديسمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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