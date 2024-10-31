شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 31-10-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تعادل فريقى مودرن سبورت وإنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد السلام ضمن الجولة الأولى.

إيقاف ثلاثي الزمالك 4 مباريات بسبب أزمة السوبر وغرامة مالية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر، عددا من العقوبات، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر، وجاءت كالتالي:

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الفريق استعدادا لخوض معسكر مغلق قبل مواجهة فاركو غدا في بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

تعادل فريقى مودرن سبورت وإنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

فرض الجونة التعادل السلبي على نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في ثاني أيام الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 نوفمبر المقبل لانطلاق مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري لكرة الصالات للموسم الرياضي 2025/2024، والذي يضم نخبة من أبرز فرق الصالات في مصر.

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، حقيقة وجود خلافات مع إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، القائمة النهائية لانتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى للدورة الانتخابية القادمة التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى 2028.