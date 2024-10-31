شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الأول فى معسكره المفتوح بالهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب الشباب لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، أولى تدريباته في معسكر مفتوح بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، وشهد مران اليوم حضور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وضم معسكر المنتخب مجموعة من اللاعبين المميزين، منهم: حراس المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب الله، حازم جمال، محمد المنشاوي. الخط الخلفي: محمد إبراهيم، محمد سمير، مهاب سامي، محمود لبيب، عبد الله بوستانجي، أحمد عابدين، زياد خالد، معتز محمد، أحمد وحيد، محمد السيد، فارس خالد، مروان محمود، مهند محمد، محمد عبد الله. الخط الأمامي: أحمد شرف، حسام حسن، محمد زعلوك، عمر فتحي، عموري.

ومن المقرر أن ينضم إلى المعسكر لاحقًا كل من: سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، عمرو بيبو (آراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، فور عودتهم من أنديتهم. كما سيعود سيف عصام للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

يُذكر أن هذا هو المعسكر الثاني للمنتخب تحت قيادة روجيرو ميكالي، الذي نجح في قيادة المنتخب الأولمبي لتحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".