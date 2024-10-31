شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الدورى ملىء بالتحديات والنقطة أمام زد مكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، على التعادل السلبي لفريقه أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في ثاني أيام الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

وتحدث علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، على قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "إن البداية دائمًا تكون صعبة، خاصة في ظل قلة المعلومات المتاحة عن الفريق المنافس باستثناء المباريات الودية التي خاضها استعدادًا للموسم".

وأوضح عبد العال أن فريقه أضاع فرصة التسجيل من ركلة جزاء، لكنه وصف النقطة بالمكسب أمام فريق متميز، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في الحارس محمد علاء، والذي تم ضمه بعد متابعة مستواه في نادي القناة.

وأشاد عبد العال بروح اللاعبين، سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، موضحا أن الدوري مليء بالتحديات، وهناك مباريات صعبة تنتظر فريقه، لكن لديه ثقة في قدرة الفريق على وتقديم أداء جيد.

وضم تشكيل الجونة لمواجهة زد في دوري نايل في حراسة المرمى: محمد علاء، والدفاع: أليو جاتا وأحمد العش، وأحمد عبدالرسول وأحمد مجدي، والوسط: محمد عبدالجواد ورضا صلاح، وبلال السيد وسيف شيكا، ومازن ياسر، وفي الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا.

بينما جاء، تشكيل زد، بقيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي، على النحو التالي: "حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: مصطفى عبدالقادر ومحمد إسماعيل، وعلي جمال وسامح إبراهيم، وفي الوسط: أحمد إبراهيم وماتا ماجاسا، وعماد حمدي ومصطفى سعد، والهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو".

قاد المباراة تحكيميا أحمد حمدي حكم ساحة، ويساعده مصطفى حسين حكم مساعد أول، ورجب محمد حكم مساعد ثان، ومعهم جلال أحمد حكما رابعا، والسيد شعبان حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.