شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جلسة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مع اللاعبين العديد من الكواليس في مران اليوم الخميس قبل مواجهة البنك الأهلي المقرر لها غداً الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

وطالب جوميز اللاعبين بمصالحة جماهير الزمالك في مباراة البنك الأهلي ليس بالفوز وحصد الثلاث نقاط فقط ولكن بتقديم أداء مميز ليكون رسالة إلى المنافسين في الدوري بأن الفريق الأبيض من الصعب أن يفرط في النقاط بسهولة هذا الموسم.

وشدد جوميز خلال جلسته مع اللاعبين على ضرروة نسيان مباراة السوبر المصري وغلقها بحلوها ومرها مؤكداً لهم أنهم ما زالوا أبطال خاصة أنهم توجوا بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي منذ أسابيع قليلة.

في سياق متصل خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الختامى مساء اليوم الخميس على ملعب النادى، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التدريب اكتمال صفوف الفريق بمشاركة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض في جميع الفقرات الفنية والبدنية، بعد عودتهما للقاهرة من دبي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرضهم للإجهاد، وتم التركيز خلال مران اليوم على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.