شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 31 – 10 – 2024 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 31 – 10 – 2024 مباراتان بالدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف الجونة نظيره زد، بينما التقى مودرن سبورت مع إنبى.

ركلة جزاء ضائعة فى الوقت القاتل تمنع مودرن من الفوز على إنبى بدورى NILE

تعادل فريقى مودرن سبورت وإنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

الجونة يفرض التعادل السلبي على زد فى ضربة البداية بدورى نايل

فرض الجونة التعادل السلبي على نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في ثاني أيام الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.