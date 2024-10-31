شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت وإنبى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد غنام محمد، لاعب خط وسط فريق مودرن سبورت، جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبى من خلال اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد الظهور بشكل قوى أثناء سير اللقاء.

وتعادل فريقا مودرن سبورت وإنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق مودرن سبورت دون خطورة حقيقة على المرمى، وعلى الجانب الآخر لم ينجح لاعبو فريق إنبى من استغلال الفرص التي أتيحت لهم لتسجيل الأهداف.

كانت أبرز لقطات الشوط الأول جاءت فى الدقيقة 32 بوقوع جنش حارس مودرن فى خطأ فادح بالخروج من مرماه وسوء تقديره لانفراد رفيق كابو، وكاد يكلف فريقه هدفا، لولا يقطة المدافع محمود رزق الذى أنقذ الكرة قبل استكمالها فى الشباك من جانب مهاجم الفريق البترولى.

وجاء الأبرز فى الشوط الثانى، إهدار الكاميرونى جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن سبورت ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء، عقب احتساب الحكم عبد العزيز السيد لها بعد لمس أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبى الكرة باليد داخل منطقة الجزاء.