منتخب التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحريني 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للتايكوندو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية المدرسية التي أختتمت أمس بالبحرين (جمنزياد البحرين ٢٠٢٤) في منافسات البومسي الجماعي عن طريق الثلاثي، عبدالله هزازي، محمد ال بن علي، مبارك المحيميد

وفضية الكروقي وزن (45) كجم للاعب خالد الشهراني، وفي وزن (48) كجم حقق اللاعب عبدالرحمن الشهراني الميدالية الفضية.

وبرونزية البومسي جماعي بنات للثلاثي، ولاية التركي، زينب القصير، سيما نبعة، واختتم الأخضر السعودي مشاركته بثلاث ميداليات برونزية عن طريق عيسى مجرشي وزن (59) كجم وسالي الوريكي وزن (42) كجم و لتين مثنى وزن (59) كجم.

وأشار مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني أن مشاركة المنتخب السعودي للتايكوندو تأتي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، وحرصنا للظهور بالمستوى المميز و أشاد بالأداء الملفت والعطاء الرائع لشباب أخضر التايكوندو وهذا يؤكد تميزهم الخارجي في هذه الدورة التي شهدت مشاركة أكثر من 50 دولة.