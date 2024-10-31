شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: حسام حسن يحلم بوصول منتخب مصر لنهائيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزى والفراعنة أفضل محترف في تاريخ الكرة المصرية ويأتي في المرتبة الثانبة أحمد حسام "ميدو".

وأوضح محمود فتح الله خلال تواجده فى بودكاست لتليفزيون الخليج 365 مع وليد ماهر قائلا " عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر سوف يصل الى نقطة بعيده في الاحتراف الخارجة عقب الظهور القوى بالدورى الالمانى الفترة الحالية".

وأشار محمود فتح الله " حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يطمح ويحلم بالوصول مع منتخب الفراعنة الى نهائيات كأس العالم القادمة 2026 وحصد بطولة كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب".

وتابع محمود فتح الله " هانى سعيد لاعب الاسماعيلى والزمالك السابق لديه أمكانيات أفضل من إبراهيم سعيد لاعب فريق الاهلى الأسبق وعمرو ذكى مهاجم يخوف بسبب الهجوم القوى على الكرة أثناء المباريات ومن أكثر اللاعبين قمت بمضايقته أثناء اللعب محمد فضل مهاجم القلعة الحمراء السابق".

وأضاف محمود فتح الله " الوسط الرياضى حاليا يدار بطريقة عشوائية ويحتاج الى تغيرات كثيرة لتصحيح المسار".

وأختتم محمود فتح الله حديثة قائلا " أعتزلت كرة القدم وكنت أمتلك 3 عروض من الأندية ".