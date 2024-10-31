شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو غدا بالدورى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الفريق استعدادا لخوض معسكر مغلق قبل مواجهة فاركو غدا في بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

وتضم القائمة كل من :

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته بقيادة مديره الفنى القبرصي بابا فاسيليو، قبل مواجهة فاركو غدا الجمعة على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة دوري nile فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وعقد بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين، لشرح الطريقة التي سيخوض بها المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف فاركو قبل مواجهة الغد.