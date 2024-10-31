شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء ضائعة فى الوقت القاتل تمنع مودرن من الفوز على إنبى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقى مودرن سبورت وإنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق مودرن سبورت دون خطورة حقيقة على المرمى وعلى الجانب الاخر لم ينجح لاعبو فريق إنبى من أستغلال الفرص التي اتيحت لهم لتسجيل الأهداف.

كانت أبرز لقطات الشوط الأول جاءت فى الدقيقة 32 بوقوع جنش حارس مودرن فى خطأ فادح بالخروج من مرماه وسوء تقديره لانفراد رفيق كابو، وكاد يكلف فريقه هدفا، لولا يقطة المدافع محمود رزق الذى أنقذ الكرة قبل استكمالها فى الشباك من جانب مهاجم الفريق البترولى.

وجاء الأبرز فى الشوط الثانى، إهدار الكاميرونى جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن سبورت ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء عقب أحتساب الحكم عبد العزيز السيد لها بعد لمس أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبى الكرة باليد داخل منطقة الجزاء.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

بينما ضم تشكيل فريق إنبى الذي أعلنه سيد ياسين المدير الفني ، كلاً من :

حراسة المرمى .. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع .. على فوزى ، أحمد صبيحة ، أحمد كالوشا ، مصطفى دويدار.

خط الوسط .. هشام عادل ، مودى ناصر ، أحمد العجوز.

الهجوم .. رفيق كابو ، مصطفى شكشك ، أحمد أمين "أوفا".

وإدارة المباراة تحكيميا .. عبد العزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد عبد الغني مساعدا أول وحاتم علام مساعدا ثانيا والحكم الرابع إبراهيم محجوب وحسام عزب حكم تقنية الفيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعدا