شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعلن عن صفقاته الجديدة ليلة أول مباراة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

ليلة أول مباراة للفريق فى الدورى الممتاز بعد عودته من الدرجة الثانية ومن داخل معسكره الإعدادى للمباراة للمواجهة المقررة غدا أمام بيراميدز، أعلن نادي بتروجت بقيادة مديره الفنى سيد عيد،عن صفقاته الجديدة استعدادا للدوري الممتاز بموسمه الاستثنائى حيث تعاقد قد الفريق في الانتقالات الصيفية مع عمر صلاح حارس مرمى الاتحاد السكندري ومحمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي وأحمد غنيم مدافع الاتحاد السكندري وإسلام عبدالله مدافع الأهلي وعبدالله محمود مدافع حرس الحدود.

كما تعاقد الفريق البترولي مع عبد العزيز السيد لاعب البنك الأهلي ومحمد علي عثمان لاعب زد وبدر موسى لاعب الإنتاج الحربي وزياد محمد لاعب المصري ولاكي إيمانويل لاعب الجونة وأوكوري شاكويدي لاعب سيراميكا وكلتشي شيمزي لاعب وسط الداخلية وأحمد فاروق لاعب وسط مهاجم ديروط.

وحافظ الفريق على مجموعة كبيرة من الموسم الماضي أصحاب الصعود وعودة الفريق مرة أخرى للدوري أبرزهم هداف دوري المحترفين إسماعيل بامبا وهادي رياض وأحمد رضا حامد حمدان ومصطفى الجمل وأحمد بحبح وتوفيق محمد وإسلام هشام وخالد أبو زيادة ورشاد المتولي.

واستعد الفريق للدوري بخوض معسكر في الإسماعيلية وخاص عدة مباريات ودية أبرزها الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتعادل مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق والهزيمة من الجونة بهدف دون رد والتعادل في مواجهتين مع زد بهدفين لكل فريق.