شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يضم محلل الأداء شريف سالم لجهازه المعاون في غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

قرر أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة تعين محلل الأداء شريف سالم بالجهاز المعاون له خلفا لـ مشيل ماجد الذى رحل عن الفريق خلال الأيام الماضية.

وغادر غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك اليوم إلى مدينة الإسماعيلية لبدء معسكر الفريق استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأطمأن أحمد عيد على جاهزية لاعبيه والأنسجام الكامل بين جميع عناصر الفريق قبل المواجهة المرتقبة في ستاد الإسماعيلية ، وأكد أحمد عيد على تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية في أفتتاحية مواجهات الفريق بعد العودة للدورى الممتاز.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.