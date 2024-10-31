شكرا لقرائتكم خبر عن دورى nile الجديد ينتظر عودة 4 نجوم من الإصابة.. الونش أقربهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير عودة بعض اللاعبين المصابين منذ فترة ليست بالقليلة، للظهور مجددا فى بطولة دورى nile الذى بدأت مباريات مساء الأربعاء بمواجهتى سموحة وحرس الحدود، والمصرى وطلائع الجيش.

وأبعدت الإصابات عددا من اللاعبين المؤثرين فى أنديتهم عن المباريات لفترات طويلة، وسيكون هذا الموسم على موعد مع عودتهم مجددا للمشاركة وهو ما ينتظره الجماهير بفارق الصبر.

وهناك 4 لاعبين مؤثرين غابوا للإصابة واقترب موعد عودتهم نستعرضهم فى التقرير التالى.. محمود حمدى الونش

ينتظر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، قرار البرتغالى جوزيه جوميز مدرب الأبيض من أجل تدشين عودته أمام البنك الأهلى المقرر لها يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز "دورى nile".

ويفضل جوميز تواجد الونش على مقاعد بدلاء الفريق فى مباراة البنك الأهلى وعدم التعجل فى الدفع به حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة ولكن المدرب يرغب فى اكتساب اللاعب حساسية المباريات للدفع به على فترات.

وأنهى الونش برنامجه التأهيلى الذى كان مخصصاً له من قبل الجهاز الطبى بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبى الذى عانى منها من شهر فبراير الماضى.

محمد عبد الشافى

اقترب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من إنهاء برنامجه التأهيلى بعد التعافى من إصابته في الرباط الصليبى، ويفضل البرتغالى جوزيه جوميز منح اللاعب الوقت الكافى للعودة بشكل قوى خاصة في ظل المستوى المميز للمغربى محمود بنتايك بالإضافة لانتهاء أزمة أحمد فتوح.

على معلول

يعد على معلول ظهير أيسر الأهلى، من أكثر اللاعبين المؤثرين في الدورى، وتأثر الأهلى كثيرا بإصابته حتى بعد التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله الذى يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

ويواصل على معلول برنامجه التأهيلى بعد الإصابة في وتر إكيليس، الذى تعرض له في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى، والذى نجح الأهلى في حصد لقبها.

ومن المتوقع عودة اللاعب نهاية شهر نوفمبر للتدريبات والمشاركة في المباريات المحلية.

أحمد الشيخ

اطمأن أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، على مراحل التأهيل فى قطر بعد التعافى من الإصابة التي أجرى على إثرها جراحة في الركبة استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ أحمد الشيخ الجرى حول الملعب، بعد الاطمئنان على تعافيه من الإصابة ويأمل فى أن يكون جاهزا فى أقرب وقت ليدعم صفوف الإسماعيلى فى الموسم الجديد، بعدما ابتعد عن الملاعب بعد إجراء عملية غضروف الركبة.