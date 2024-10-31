شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ جنش الأبرز فى شوط التعادل السلبى بين مودرن سبورت وإنبى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى مودرن سبورت وإنبى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق مودرن سبورت دون خطورة حقيقة على المرمى، وعلى الجانب الآخر لم يظهر لاعبو فريق إنبى بشكل قوى وعدم تواجد خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وكانت أبرز لقطات الشوط الأول جاءت فى الدقيقة 32 بوقوع جنش حارس مودرن فى خطأ فادح بالخروج من مرماه وسوء تقديره لانفراد رفيق كابو، وكاد يكلف فريقه هدفا، لولا يقطة المدافع محمود رزق الذى أنقذ الكرة قبل استكمالها فى الشباك من جانب مهاجم الفريق البترولى.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

بينما ضم تشكيل فريق إنبى الذي أعلنه سيد ياسين المدير الفني، كلاً من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: على فوزى، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار.

خط الوسط: هشام عادل، مودى ناصر، أحمد العجوز.

الهجوم: رفيق كابو، مصطفى شكشك، أحمد أمين "أوفا".