شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث لـ كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الثالث من برنامج “كابيتانو مصر”، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي البرنامج ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم وتنمية المواهب الرياضية في مصر، وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولاً إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ويهدف برنامج “كابيتانو مصر” إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي. يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية المبادرات والبرامج التي تسهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ برامج نوعية تستهدف النشء والشباب.

أوضح ان برنامج "كابيتانو مصر" يعكس رؤية الوزارة في تبني المواهب الرياضية وتهيئتها لمستقبل واعد في الرياضة المصرية. مشددا على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، وتسعي الوزارة من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات إلى بناء قاعدة قوية من المواهب الرياضية التي ستحمل اسم مصر في عاليا في المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن برنامج “كابيتانو مصر” حقق نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظي باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.



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