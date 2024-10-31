اتحاد الكرة يعلن عقوبات على الزمالك وثلاثى الفريق بعد أزمة السوبر (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر، عددا من العقوبات، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر، وجاءت كالتالي:



اتحاد الكرة يعلن عقوبات على الزمالك وثلاثى الفريق

- تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف ثلاثي الزمالك: عبد الواحد السيد مدير الكرة، وثنائي الفريق مصطفى شلبى، ونبيل عماد دونجا، 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.

وسبق وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الدولة.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.