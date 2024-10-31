شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس منح الفرصة لـ جيفرسون كوستا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح الفرصة لـ جيفرسون كوستا لاعب الفريق في مباراة البنك الأهلي المقرر لها غد الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويؤمن البرتغالي جوميز بقدرات كوستا اللاعب الذى تعاقد مع الزمالك في الميركاتو الصيفي وتم قيده تحت السن، ولكن ينتظر الوقت المناسب للدفع به في المباريات،حتى لا يضعه تحت ضغط جماهير القلعة البيضاء.

وضم جوزيه جوميز جيفرسون كوستا لقائمة الزمالك في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخراً بالإمارات ما يعكس قناعاته بإمكانيات اللاعب ولكن ظروف المباريات منعته من الدفع به في البطولة التي توج الأهلي بطلاً لها.

واستقر جوميز على تثبيت عناصر الزمالك أمام البنك الأهلي، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.