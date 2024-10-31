شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يكشف الزى الجديد قبل مواجهة الزمالك بالدورى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى البنك الاهلى فيديو لتقديم الزى الجديد للفريق قبل مواجهة الزمالك غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واجتمع أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على الإجتماع بالجهاز الفنى واللاعبين عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم لتحفيزهم قبل انطلاق قطار منافسات الموسم الجديد وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق بإسم ومكانة نادى البنك الأهلى

وفى نهاية الجلسة تعاهد الجهاز الفنى واللاعبين على إظهار الوجه الحقيقى لفريق البنك الأهلى هذا الموسم.

شهد الإجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وحاتم سمير المدير التنفيذي.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة الزمالك، وذلك ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى المصري الممتاز والمقرر لها مطلع نوفمبر المقبل.

وتعاقد نادى البنك الأهلى مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.