شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ثلاثي الزمالك 4 مباريات بسبب أزمة السوبر وغرامة مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر، عددا من العقوبات، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر، وجاءت كالتالي:

- تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف ثلاثي الزمالك: عبد الواحد السيد مدير الكرة، وثنائي الفريق مصطفى شلبى، ونبيل عماد دونجا، 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.

وسبق وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الدولة.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وكانت محكمة أبو ظبي الابتدائية، أصدرت حكمًا ضد ثلاثي نادي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة)، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الحالي، قبل نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وقررت المحكمة حبس المتهمين لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، حيث جاء في وصف الاتهام للثلاثي؛ استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حجبه بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، بل صدور العفو الرئاسي للثلاثي.