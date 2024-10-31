شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن سبورت وإنبي لمباراة الفريقين في أول جولة بدوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق إنبي بعد قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، نادر هشام ، فيجيري ، أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري ، أحمد كباكا ، ارنولد ايبا.

بينما ضم تشكيل فريق إنبى الذي أعلنه سيد ياسين المدير الفني ، كلاً من :

حراسة المرمى .. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع .. على فوزى ، أحمد صبيحة ، أحمد كالوشا ، مصطفى دويدار.

خط الوسط .. هشام عادل ، مودى ناصر ، أحمد العجوز.

الهجوم .. رفيق كابو ، مصطفى شكشك ، أحمد أمين "أوفا".

وأبرم مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها: "الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي، وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية، بجانب محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي، وأحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة".