شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفرض التعادل السلبي على زد فى ضربة البداية بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجونة التعادل السلبي على نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في ثاني أيام الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

وضم تشكيل الجونة لمواجهة زد في دوري نايل في حراسة المرمى: محمد علاء، والدفاع: أليو جاتا وأحمد العش، وأحمد عبدالرسول وأحمد مجدي، والوسط: محمد عبدالجواد ورضا صلاح، وبلال السيد وسيف شيكا، ومازن ياسر، وفي الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا.

بينما جاء، تشكيل زد، بقيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي، على النحو التالي: "حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: مصطفى عبدالقادر ومحمد إسماعيل، وعلي جمال وسامح إبراهيم، وفي الوسط: أحمد إبراهيم وماتا ماجاسا، وعماد حمدي ومصطفى سعد، والهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو".

قاد المباراة تحكيميا أحمد حمدي حكم ساحة، ويساعده مصطفى حسين حكم مساعد أول، ورجب محمد حكم مساعد ثان، ومعهم جلال أحمد حكما رابعا، والسيد شعبان حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.