شكرا لقرائتكم خبر عن المصري عبدالشفيع عوض يفوز بلقب بطل أبطال أفريقيا في الرماية علي الأطباق المروحية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الرامي المصري عبد الشفيع عوض إعجاب الجميع، بعدما نجح في الفوز بلقب بطل أبطال أفريقيا لعام 2024، حيث قدم أداء مبهراً في المنافسات الختامية لبطولة إفريقيا العاشرة للرماية علي الأطباق المروحية، واستحق خلاله اعتلاء عرش المنافسات.

وتوضح اللجنة المنظمة للبطولة أن هذا اللقب سيحتفظ به الرامي عبدالشفيع عوض لمدة عام يكون لقبة بطل أبطال أفريقيا.

وتشتعل المنافسات بدءاً من غد الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، في منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية "فيتاسك"، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن سعادته بالمستوى المشرف الذي ظهر به البطل المصري عبدالشفيع عوض، وأبطال مصر في الرماية بمختلف مراحل المنافسات، مشيرا إلى أن البطولة أفرزت عدة مواهب وخصوصاً في مراحل الناشئين المُبشرين بمستقبل مشرق للرماية المصرية.

وأوضح "حسني" أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق ميدالية في منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية2024.

يذكر أن البطولة تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 28 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم، بمشاركة 300 رامٍ ورامية وناشئين وناشئات من 19 دولة من مختلف دول العالم وهم : "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.