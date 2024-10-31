شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري كرة القدم للصالات 5 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 نوفمبر المقبل لانطلاق مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري لكرة الصالات للموسم الرياضي 2025/2024، والذي يضم نخبة من أبرز فرق الصالات في مصر.

ويشهد جدول المباريات منافسات قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة، حيث ستقام المباريات في مختلف الصالات المخصصة للعبة في أنحاء الجمهورية.

يتطلع عشاق كرة الصالات في مصر إلى موسم جديد مليء بالإثارة والتشويق، ويتوقعون أن يشهد الدوري مستويات فنية عالية من قبل اللاعبين، كما يتمنون أن يساهم الدوري في تطوير لعبة الصالات في مصر وزيادة شعبيتها.

في سياق مختلف، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نهائي كأس القارات لكرة الصالات للحكمين المصريين محمد حسن وطارق سامي.

ويتواجد محمد حسن كحكم رئيسي بينما يتواجد طارق سامي كحكم ثان، في المباراة التي تجمع فريقي بالما الإسباني وماجنس البرازيلي، وتحتضنها الأراضي الإسبانية في الثاني من نوفمبر المقبل.

كأس القارات لكرة الصالات هي مسابقة لرياضة كرة الصالات للمنتخبات الوطنية، يتنافس عليها الفائزون في كل من بطولات الفيفا الست (الكاف، الكونميبول، الويفا، آسيا، أوقيانوسيا، الكونكاكاف)، والفائز بـ كأس العالم لكرة الصالات والبلد المضيف.