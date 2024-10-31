شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم إنبى برباعية ويواصل تصدر جدول دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز للكرة النسائية برباعية نظيفة.

جاءت أهداف فريق البنك الاهلى للكرة النسائية عن طريق جانيت بدى (هاتريك)، طيبات اودويكي.

بهذا الفوز يواصل فريق البنك الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بالعلامة الكاملة 15 نقطة و الاحتفاظ بالشباك نظيفة.

ومن جانب أخر أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة، جميع الأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية للموسم الحالى 2024 - 2025 برفع إسم نادى دلفى من جدول المسابقة والغاء نتائجه وفقا للائحة بعد قرار انسحابه من المسابقة.