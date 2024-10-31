شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام دونجا وشلبى فى مران الزمالك بعد عودتهما للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الختامى مساء اليوم الخميس على ملعب النادى، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التدريب اكتمال صفوف الفريق بمشاركة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض في جميع الفقرات الفنية والبدنية، بعد عودتهما للقاهرة من دبي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرضهم للإجهاد، وتم التركيز خلال مران اليوم على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.

وعقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة جلسة مع لاعبي الفريق بحضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص عضو المجلس على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق بالدوري أمام البنك الأهلي، وشدد على ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين والجهاز الفني.

وفي سياق متصل حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي على التواجد في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غداً الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.