شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو غزل المحلة يتجهون إلى الإسماعيلية لخوض مباراة الدراويش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

غادر الفريق الأول لنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك اليوم إلى مدينة الإسماعيلية لبداء معسكر الفريق استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأطمأن أحمد عيد على جاهزية لاعبيه والأنسجام الكامل بين جميع عناصر الفريق قبل المواجهة المرتقبة في ستاد الإسماعيلية ، وأكد أحمد عيد على تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية في أفتتاحية مواجهات الفريق بعد العودة للدورى الممتاز.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.