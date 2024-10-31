شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الجونة وزد في ثاني أيام الجولة الأولي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول ، بالتعادل السلبي بين الجونة و فريق زد، في المباراة المقامة على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر ، في ثاني أيام الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

وفشل بلال السيد في إحراز الهدف الاول للجونة بعد إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 13 حيث تصدي لها علي لطفي حارس فريق زد.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة زد بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا وأحمد العش، وأحمد عبدالرسول وأحمد مجدي.

خط الوسط: محمد عبدالجواد ورضا صلاح، وبلال السيد وسيف شيكا، ومازن ياسر.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا.

بينما جاء، تشكيل زد، بقيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي، على النحو التالي..

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى عبدالقادر ومحمد إسماعيل، وعلي جمال وسامح إبراهيم.

خط الوسط: أحمد إبراهيم وماتا ماجاسا، وعماد حمدي ومصطفى سعد.

خط الهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو.

يقود المباراة تحكيميا أحمد حمدي حكم ساحة، ويساعده مصطفى حسين حكم مساعد أول، ورجب محمد حكم مساعد ثان، ومعهم جلال أحمد حكما رابعا، والسيد شعبان حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.